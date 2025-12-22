Ucraina-Russia negoziati a Miami dividono Kiev e Mosca Ipotesi colloquio Putin-Macron

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il piano di pace rivisto e corretto non piace alla Russia. I colloqui di Miami con gli Stati Uniti, per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, a quanto pare non avvicinano la fumata bianca secondo Mosca. "Sono sicuro che le proposte che gli europei e gli ucraini hanno avanzato o stanno cercando . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Negoziati di pace a Miami, Mosca: “Nessun trilaterale con Usa e Ucraina in preparazione”. Presto colloquio Putin-Macron

Leggi anche: Trattative di pace a Miami, Mosca: “Nessun trilaterale con Usa e Ucraina in preparazione”. Presto colloquio Putin-Macron

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Usa, Ucraina e Russia: un weekend a Miami per sbloccare i negoziati; Guerra Russia-Ucraina, media: Possibile vertice Mosca-Washington nel weekend; Trump: Più vicini che mai alla fine della guerra. I leader europei a Berlino - Media, colloqui Usa-Ucraina forse nel fine settimana a Miami, all'esame le mappe; Ucraina, raid russo contro regione Odessa: sette morti.

ucraina russia negoziati miamiUcraina-Russia, negoziati a Miami dividono Kiev e Mosca. Ipotesi colloquio Putin-Macron - Il Donbass per Putin è una priorità: va ottenuto nei negoziati o conquistato in guerra. adnkronos.com

ucraina russia negoziati miamiUcraina, "costruttive" trattative a Miami, oggi si continua. Cremlino: "Non in preparazione incontro Usa-Russia con Kiev" - Intanto proseguono i raid di Mosca su Odessa: colpito un magazzino di olio. msn.com

ucraina russia negoziati miamiGuerra Ucraina Russia, Mosca: “Nessuna ipotesi di un trilaterale con Kiev e Usa”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: “Nessuna ipotesi di un trilaterale con Kiev e Usa”. tg24.sky.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.