Ucraina-Russia negoziati a Miami dividono Kiev e Mosca Ipotesi colloquio Putin-Macron

(Adnkronos) – Il piano di pace rivisto e corretto non piace alla Russia. I colloqui di Miami con gli Stati Uniti, per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, a quanto pare non avvicinano la fumata bianca secondo Mosca. "Sono sicuro che le proposte che gli europei e gli ucraini hanno avanzato o stanno cercando . Russia, Putin: "Nel mondo più amici che nemici". Medvedev: "Guerra nucleare mai così vicina".

Leggi anche: Negoziati di pace a Miami, Mosca: “Nessun trilaterale con Usa e Ucraina in preparazione”. Presto colloquio Putin-Macron

