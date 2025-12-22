Ucraina perché Putin vuole parlare con Macron
Durante la mediazione sul debito comune e gli asset russi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi Emmanuel Macron in conferenza stampa aveva detto che in caso di fallimento della proposta americana l’Europa avrebbe dovuto parlare con il Cremlino al posto degli Usa. Una frase passata in sordina in Occidente ma non in Russia. Proprio ricordandola infatti il portavoce di Vladimir Putin Dmitry Peskov ha fatto sapere che Mosca è «pronta al dialogo». E in poche ore, lo scenario dei negoziati sull’Ucraina da qui alle prossime settimane è cambiato. Ma perché Putin si fida improvvisamente di Macron? Per quanto successo nel caso Euroclear, è la risposta del Financial Times. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Ucraina, Macron dopo l’accordo sui 90 miliardi a Kiev: “Ora torniamo a parlare con Putin”
Leggi anche: La mossa di Macron: “Voglio parlare con Putin. Ora il dialogo è utile”
Ucraina, perché Putin vuole parlare con Macron - In poche ore, lo scenario dei negoziati sull'Ucraina da qui alle prossime settimane è cambiato. open.online
«Putin vuole tutta l'Ucraina e poi punterà i Paesi Baltici»: l'allarme dell'intelligence Usa (che contraddice Trump) - Ma la direttrice nazionale Gabbard contrattacca: «Guerrafondai, vogliono sabotare il presidente» ... msn.com
Russia, l'intelligence americana e i dubbi sulla tregua: «Putin vuole tutta l’Ucraina e minaccia i Baltici» - Le agenzie d’intelligence americane mettono in guardia su Vladimir Putin: il leader russo non ha mai cambiato idea né ridimensionato i suoi obiettivi di guerra. ilmattino.it
Macron suggerisce che parlare con Putin potrebbe riacquistare valore
Prestito Ue all'Ucraina: come funziona e perché Kiev non rimborserà i 900 miliardi x.com
Il ministro della Difesa Guido Crosetto spiega perché l’Italia non arretrerà sull’invio delle armi all'Ucraina - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.