Durante la mediazione sul debito comune e gli asset russi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi Emmanuel Macron in conferenza stampa aveva detto che in caso di fallimento della proposta americana l’Europa avrebbe dovuto parlare con il Cremlino al posto degli Usa. Una frase passata in sordina in Occidente ma non in Russia. Proprio ricordandola infatti il portavoce di Vladimir Putin Dmitry Peskov ha fatto sapere che Mosca è «pronta al dialogo». E in poche ore, lo scenario dei negoziati sull’Ucraina da qui alle prossime settimane è cambiato. Ma perché Putin si fida improvvisamente di Macron? Per quanto successo nel caso Euroclear, è la risposta del Financial Times. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Ucraina, Macron dopo l’accordo sui 90 miliardi a Kiev: “Ora torniamo a parlare con Putin”

Leggi anche: La mossa di Macron: “Voglio parlare con Putin. Ora il dialogo è utile”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ucraina, perché Putin vuole parlare con Macron - In poche ore, lo scenario dei negoziati sull'Ucraina da qui alle prossime settimane è cambiato. open.online

«Putin vuole tutta l'Ucraina e poi punterà i Paesi Baltici»: l'allarme dell'intelligence Usa (che contraddice Trump) - Ma la direttrice nazionale Gabbard contrattacca: «Guerrafondai, vogliono sabotare il presidente» ... msn.com