Ucraina conclusi colloqui Miami

7.00 L'inviato russo Dmitriev ha lasciato Miami, dove per 2 giorni si sono svolti colloqui bilaterali con gli Usa sull' Ucraina. Un post di X del consigliere economico di Putin sembra aprire spiragli per un nuovo incontro a Mosca. Dmitriev ha pubblicato la foto di una maglietta con la scritta "La prossima volta a Mosca" e la firma di Putin: una citazione di quanto suggerì il presidente russo all'omologo Trump dopo il vertice di Ferragosto in Alaska. Più lontano sembra un trilaterale Usa-Russia-Kiev. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

