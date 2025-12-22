Ucoii chi è il successore di Yassine Lafram
L’Assemblea generale elettiva dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (UCOII), riunitasi il 21 dicembre a Bologna, ha eletto Yassine Baradai come nuovo Presidente. Baradai, già Segretario nazionale uscente, succede a Yassine Lafram.Chi è il nuovo presidente39 anni, nato da famiglia di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
