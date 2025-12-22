Uccise la moglie malata terminale per disperazione | Mattarella gli concede la grazia
Uccise la moglie malata terminale dopo averla accudita per anni "con assoluta costanza e inesauribile dedizione". Oggi, 22 dicembre, il presidente Sergio Mattarella ha concesso la grazia a Franco Cioni, 77 anni, condannato a sei anni e due mesi per l'omicidio della moglie Laura Amidei, malata. 🔗 Leggi su Today.it
