Uccise la moglie malata terminale per disperazione | Mattarella gli concede la grazia

Uccise la moglie malata terminale dopo averla accudita per anni "con assoluta costanza e inesauribile dedizione". Oggi, 22 dicembre, il presidente Sergio Mattarella ha concesso la grazia a Franco Cioni, 77 anni, condannato a sei anni e due mesi per l'omicidio della moglie Laura Amidei, malata. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Il presidente Mattarella firma la grazia per Franco Cioni: uccise la moglie malata terminale ‘per disperazione’

Leggi anche: Grazia per Franco Cioni, uccise la moglie malata terminale ‘per disperazione’

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Produzione e commercio armi, emendamento alla Manovra: cosa prevede.

Il presidente Mattarella firma la grazia per Franco Cioni: uccise la moglie malata terminale ‘per disperazione’ - Il capo dello Stato per estinguere l’intera pena detentiva “ha tenuto conto dei pareri favorevoli, formulati dal procuratore e dal magistrato di sorveglianza, delle condizioni di salute del condannato ... msn.com