Uccise la moglie malata terminale per disperazione | Mattarella gli concede la grazia

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uccise la moglie malata terminale dopo averla accudita per anni "con assoluta costanza e inesauribile dedizione". Oggi, 22 dicembre, il presidente Sergio Mattarella ha concesso la grazia a Franco Cioni, 77 anni, condannato a sei anni e due mesi per l'omicidio della moglie Laura Amidei, malata. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Il presidente Mattarella firma la grazia per Franco Cioni: uccise la moglie malata terminale ‘per disperazione’

Leggi anche: Grazia per Franco Cioni, uccise la moglie malata terminale ‘per disperazione’

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Produzione e commercio armi, emendamento alla Manovra: cosa prevede.

uccise moglie malata terminaleIl presidente Mattarella firma la grazia per Franco Cioni: uccise la moglie malata terminale ‘per disperazione’ - Il capo dello Stato per estinguere l’intera pena detentiva “ha tenuto conto dei pareri favorevoli, formulati dal procuratore e dal magistrato di sorveglianza, delle condizioni di salute del condannato ... msn.com

uccise moglie malata terminaleUccise nel sonno la moglie malata terminale, graziato dal Presidente della Repubblica - Nell'aprile del 2021, il pensionato Franco Cioni nato nel 1948, aveva ucciso la moglie malata terminale, soffocandola nel sonno - msn.com

uccise moglie malata terminaleChi sono i 5 graziati da Mattarella: dal calciatore libico condannato per scafismo all’uomo che uccise la moglie per disperazione - Bardhyl Zeneli, Cioni Franco, Ciappei Alessandro, Spezzuti Gabriele e Abdelkarim Alla F. quotidiano.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.