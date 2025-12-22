Uccide a coltellate la compagna ferisce la madre di lei e si suicida lanciandosi dal tetto
Omicidio-suicidio a Cava de’ Tirreni. Ancora un femminicidio, questa volta nel Salernitano. Vittima Anna Tagliaferri, 40 anni, titolare di una pasticceria di famiglia. Diego Di Domenico, anche lui quarantenne, l’assassino. L’uomo, dopo aver ferito la madre 75enne della compagna, Giovanna, e accoltellato a morte la donna con almeno 7-8 fendenti, si lancia dal terrazzo condominiale della loro abitazione di via Ragone. Sono le 16,30 di ieri. Prima le urla, disperate, delle due donne che mettono in allarme i vicini, poi lo schianto del killer sull’asfalto. Sul posto i sanitari del 118, allertati dalla sala operativa del 112 cui arrivano le richieste di aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Cava de' Tirreni, uccide la compagna, ferisce anche la suocera poi si lancia dal tetto
Leggi anche: Salerno, uccide la compagna a coltellate poi si suicida
Femminicidio a Cava dei Tirreni, un uomo uccide a coltellate la compagna e ferisce la madre di lei, poi si toglie la vita; Uccide a coltellate la compagna e ferisce la madre, poi si suicida; Uccide la compagna, ferisce la madre della vittima e si lancia dalla finestra: morto sul colpo; Cava de' Tirreni, uccide a coltellate la compagna e ferisce la madre di lei, poi si suicida lanciandosi nel vuoto.
Uccide a coltellate la compagna, ferisce la madre di lei e si suicida lanciandosi dal tetto - Raptus folle dopo un litigio: la suocera stava cercando di difendere la figlia dall’aggressione Omicidio- ilgiornale.it
Cava de' Tirreni, uccide la compagna, ferisce anche la suocera poi si lancia dal tetto - Una donna uccisa con almeno otto coltellate, la madre della vittima ferita ma non in pericolo di vita e l’assassino morto suicida dopo aver tentato una fuga maldestra. ilmattino.it
Femminicidio a Cava dei Tirreni, un uomo uccide a coltellate la compagna e ferisce la madre di lei, poi si toglie la vita - L’ultima vittima è una donna di 40 anni, uccisa dal compagno, anch’egli quarantenne. rtl.it
LA STRAGE SENZA FINE | Uccide a coltellate un'imprenditrice 40enne e poi si suicida lanciandosi dalla finestra - facebook.com facebook
Femminicidio a Cava dei Tirreni, un uomo uccide a coltellate la compagna e ferisce la madre di lei, poi si toglie la vita. di Sergio Gadda x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.