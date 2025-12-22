uccide a coltellate la compagna ferisce la madre di lei e si suicida lanciandosi dal tetto

Omicidio-suicidio a Cava de’ Tirreni. Ancora un femminicidio, questa volta nel Salernitano. Vittima Anna Tagliaferri, 40 anni, titolare di una pasticceria di famiglia. Diego Di Domenico, anche lui quarantenne, l’assassino. L’uomo, dopo aver ferito la madre 75enne della compagna, Giovanna, e accoltellato a morte la donna con almeno 7-8 fendenti, si lancia dal terrazzo condominiale della loro abitazione di via Ragone. Sono le 16,30 di ieri. Prima le urla, disperate, delle due donne che mettono in allarme i vicini, poi lo schianto del killer sull’asfalto. Sul posto i sanitari del 118, allertati dalla sala operativa del 112 cui arrivano le richieste di aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

