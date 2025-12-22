us polo assn svela la nuova collezione fw 26 27 a pitti uomo

La nuova collezione footwear FW 2627 unisce heritage, stile urbano e comfort. U.S. POLO ASSN. presenta i modelli BERNY, ELIA e LIAM a Pitti Uomo 109. U.S. POLO ASSN. presenta la collezione footwear FallWinter 202627, un progetto che rinnova l’eredità iconica del brand reinterpretando i codici del polo in chiave moderna. Eleganza sportiva, spirito competitivo e autenticità diventano gli elementi guida di una proposta pensata per un pubblico contemporaneo, dinamico e attento allo stile. La nuova linea conferma la centralità delle calzature nel racconto del lifestyle U.S. POLO ASSN.: modelli versatili, silhouette sportive e una palette cromatica attuale definiscono una collezione che accompagna ogni momento della giornata, mantenendo un forte legame con l’identità del marchio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - U.S. POLO ASSN. svela la nuova collezione FW 26/27 a Pitti Uomo

