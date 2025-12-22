L'ex attore della serie teen Ned - Scuola di sopravvivenza, è un senzatetto ed è stato ripreso in pessime condizioni nella zona di Riverside. Tylor Chase, conosciuto dal pubblico della tv per aver interpretato Martin Qwerly nella serie di Nickelodeon Ned - Scuola di sopravvivenza, è stato avvistato a vivere da senzatetto per le strade di Riverside, in California. Su TikTok è circolato un video in cui si vede Chase dormire in strada e aggirarsi in un pessimo stato di salute, e ha riacceso il dibattito sulle baby star e sui problemi di salute mentale e dipendenze dei quali spesso sono vittime. Lo shock dei fan di Tylor Chase e la raccolta fondi interrotta Il video diventato virale sui social ha scioccato i fan . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tylor Chase, ex star di Nickelodeon, vive per strada in California: il video è diventato virale

Tylor Chase, la star di Nickelodeon è oggi un senzatetto - Tylor Chase, 36enne ex star di Nickelodeon, è stato avvistato per le strade della California. tg24.sky.it