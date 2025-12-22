Tylor Chase di Ned oggi è un senzatetto | il video virale e la verità detta da sua madre
Tylor Chase, l’attore che ha interpretato Martin Qwerly nella popolare serie Nickelodeon Ned – scuola di sopravvivenza, oggi ha 36 anni e vive come un senzatetto a Riverside, in California. La notizia è emersa dopo che un video risalente a settembre è diventato virale negli ultimi giorni. La madre dell’attore ha fatto capire chiaramente che quello di Chase non è un problema di difficoltà economiche, ma di salute mentale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HOT 97 (@hot97) Il filmato mostra Chase in condizioni di difficoltà: sorride all’interlocutore, ma ha i capelli sporchi e si trattiene i pantaloni cadenti con una mano. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
