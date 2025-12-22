Tv arriva Amadeus sulla leggendaria rivalità tra Mozart e Salieri

Roma, 22 dic. (askanews) – La miracolosa ascesa e la leggendaria caduta di uno dei compositori più celebri del XVIII – il ribelle, il virtuoso, la rockstar Wolfgang Amadeus Mozart – nella nuova serie Sky Original in 5 episodi “Amadeus”, dal 23 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, con la regia di Julian Farino (GiriHaji – DovereVergogna) e Alice Seabright (Chloe, Sex Education). La serie riadatta, dopo il pluripremiato film di Milos Forman, l’acclamata opera teatrale di Peter Shaffer, qui audacemente trasposta da Joe Barton (Black Doves, GiriHaji, Progetto Lazarus). “Amadeus” è una reinterpretazione della leggenda di Mozart (Will Sharpe – GiriHaji, The White Lotus) e Antonio Salieri, interpretato da Paul Bettany (WandaVision, A Very British Scandal): la storia della maturazione di un genio musicale, e della sua successiva caduta per mano del compositore di corte, follemente geloso e tormentato, nel tentativo di dare un senso alla volontà di Dio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

