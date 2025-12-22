"> Chi porta lo scudetto sulle maglie contro chi ha alzato la Coppa Italia. Napoli-Bologna è la finale che certifica una logica sportiva chiara, al netto delle polemiche su una Supercoppa moderna che convince più per i ricchi premi che per il formato. Come sottolinea Raffaele Auriemma su Tuttosport, la competizione piace soprattutto per una ragione: gli undici milioni destinati alla vincitrice, tra premio finale e amichevole contro la Supercoppa saudita. In palio non c’è solo il trofeo, ma anche un incasso da 9,5 milioni, più altri 1,5 che andranno a chi alzerà la coppa tra Napoli e Bologna. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Tuttosport: "Napoli per la gloria. Bologna per la storia"

Napoli-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Supercoppa italiana - Gli azzurri di Antonio Conte, dopo aver eliminato il Milan, affrontano i rossoblù di Vincenzo Italiano, vittoriosi ai calci di rigore contro l'Inter ... tuttosport.com