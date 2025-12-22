TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE TORNA IN TV | REGALO RAI A 60 ANNI DALL’USCITA

Compie sessant’anni proprio in questi giorni ma non li dimostra. Per l’occasione la Rai regala al suo pubblico una imperdibile serata evento con “Tutti insieme appassionatamente”. Lunedì 22 dicembre, alle 21.20, su Rai3 c’è “Tutti insieme appassionatamente”. Il film è arrivato nelle sale italiane il 30 dicembre del 1965, dopo aver fatto il suo esordio americano nel marzo dello stesso anno. Maria è un’orfana, da poco in convento come novizia. Ma il suo temperamento è troppo esuberante e la madre superiora si convince a mandarla a fare da istitutrice ai sette figli dell’ex comandante della marina austriaca, Georg Von Rapp, rimasto vedovo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

