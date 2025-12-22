Tunisia-Uganda Coppa d’Africa 23-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
La partita tra Tunisia e Uganda, valida per la Coppa d’Africa, si gioca il 23 dicembre 2025 alle ore 21:00. Ecco le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici aggiornati, in vista di questa importante sfida della terza giornata del torneo. Un incontro che vede le due squadre affrontarsi nel tentativo di consolidare le proprie posizioni nel girone.
Gran finale di questa terza giornata di coppa d’Africa in cui scende in campo la Tunisia di Trabelsi impegnata contro l’Uganda. Le aquile di Cartagine non saranno sicuramente tra le grandi favorite ma in quanto a continuità di risultati possono guardare tutti dall’alto in basso: altra qualificazione ai mondiali conquistata e un girone alla portata. La squadra non ha grandi nomi ma fa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Diretta Tunisia Uganda/ Streaming video tv: Aquile favorite (Coppa d’Africa 2025, oggi 23 dicembre) - Diretta Tunisia Uganda streaming video tv, oggi 23 dicembre: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la Coppa d’Africa 2025. ilsussidiario.net
Tunisia-Uganda: diretta live e risultato in tempo reale - Uganda di Martedì 23 dicembre 2025: formazioni e tabellino. calciomagazine.net
Coppa d’Africa 2025: Tunisia-Uganda, le probabili formazioni - In campo, per la prima giornata del Gruppo C, una delle squadre favorite per il successo finale e una possibile outsider. sportal.it
Prosegue la Coppa d’Africa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia: oggi 4 match R.D del CongoBenin Ore 13:30 - Canale 60 DTT SenegalBotswana Ore 16:00 - Canale 60 DTT NigeriaTanzania Ore 18:30 - Canale 60 DTT TunisiaUganda Ore 21:00 x.com
Super Eagles ta Najeriya sun faa cikin Rukuni C inda za su fafata da tsoffin abokan hamayya: Tanzania – karo na 2 a tarihin AFCON (Ranar Wasan farko 1) Tunisia – karo na 7 a tarihin AFCON (Ranar Wasa na 2) Uganda – karo na 2 a tarihin AFC - facebook.com facebook
