Tunisia-Uganda Coppa d’Africa 23-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

La partita Tunisia-Uganda, valida per la terza giornata della Coppa d’Africa, si disputerà il 23 dicembre 2025 alle ore 21:00. In questa occasione, le formazioni scenderanno in campo per un confronto importante, con analisi delle formazioni, quote e pronostici. Un incontro che promette di offrire spunti interessanti nel contesto del torneo continentale.

Gran finale di questa terza giornata di coppa d’Africa in cui scende in campo la Tunisia di Trabelsi impegnata contro l’Uganda. Le aquile di Cartagine non saranno sicuramente tra le grandi favorite ma in quanto a continuità di risultati possono guardare tutti dall’alto in basso: altra qualificazione ai mondiali conquistata e un girone alla portata. La squadra non ha grandi nomi ma fa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Super Eagles ta Najeriya sun faa cikin Rukuni C inda za su fafata da tsoffin abokan hamayya: Tanzania – karo na 2 a tarihin AFCON (Ranar Wasan farko 1) Tunisia – karo na 7 a tarihin AFCON (Ranar Wasa na 2) Uganda – karo na 2 a tarihin AFC - facebook.com facebook