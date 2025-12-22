TS – Genoa che partita in 10! Gol spaccacuore ma ci salviamo Contro la Roma sarò freddo però…

2025-12-22 00:25:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: “Gli errori fanno parte di questo sport, è bello anche per quello. Non mi fermo mai ad analizzare il singolo giocatore, la squadra ha lottato nella sua totalità con cuore e organizzazione”. Così Daniele De Rossi commenta la sconfitta contro l’Atalanta di Raffaele Palladino valida per la 16ª giornata di campionato. Al Ferraris, il Genoa paga l’espulsione di Nicola Leali dopo soli 3 minuti di gioco per l’intervento su Daniel Maldini, arrendendosi poi alla rete di Isak Hien al 94?: è il secondo portiere espulso della giornata dopo il rosso rimediato da Maduka Okoye al 7? di Fiorentina-Udinese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

