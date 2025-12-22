Trump torna alla carica sulla Groenlandia il nuovo inviato speciale | Sarà nostra La Danimarca convoca l’ambasciatore Usa | Inaccettabile

È di nuovo alta tensione tra Stati Uniti e Danimarca. E la ragione, neanche a dirlo, è sempre la stessa: la Groenlandia. Domenica Donald Trump è tornato alla carica sulla “fissazione” per l’isola danese affacciata sull’Artico, nominando un inviato speciale per la Groenlandia. Si tratta del governatore della Louisiana Jeff Landry, repubblicano considerato vicino al movimento Maga e agli ultraconservatori cristiani. Un fedelissimo insomma: uno che, ha scritto Trump sui social annunciando la nomina, «capisce quanto la Groenlandia sia essenziale alla nostra Sicurezza Nazionale, e porterà avanti con forza gli Interessi del nostro Paese». 🔗 Leggi su Open.online

