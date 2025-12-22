Il Rappresentante del Commercio ha dichiarato che gli Usa useranno ogni strumento se la Ue non la smette con «cause legali, tasse, multe e direttive contro i fornitori di servizi statunitensi». Sotto accusa soprattutto le stesse tasse sui servizi digitali. Siamo a «dazi 2, la vendetta». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump minaccia una nuova guerra commerciale alla Ue. Ma con la prima ha già fallito (e ricordarlo ora può servirci)

