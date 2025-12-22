Trump minaccia una nuova guerra commerciale alla Ue Ma con la prima ha già fallito e ricordarlo ora può servirci
Il Rappresentante del Commercio ha dichiarato che gli Usa useranno ogni strumento se la Ue non la smette con «cause legali, tasse, multe e direttive contro i fornitori di servizi statunitensi». Sotto accusa soprattutto le stesse tasse sui servizi digitali. Siamo a «dazi 2, la vendetta». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Guerra in Ucraina, Mosca: «È ora che l’Ue ascolti paparino Trump». Meloni: «Uniti con Usa per una pace giusta». Zelensky: «Né morale né legale cedere territori alla Russia»
Leggi anche: Guerra in Ucraina, il consigliere di Putin all’Europa: «È ora che l’Ue ascolti paparino Trump». Meloni ai Volenterosi: «Uniti con Usa per una pace giusta»
Strategia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti 2025: analisi delle implicazioni strategiche, geopolitiche ed economiche; Trump: Più vicini che mai alla fine della guerra. I leader europei a Berlino - Media, colloqui Usa-Ucraina forse nel fine settimana a Miami, all'esame le mappe; Guerra Ucraina Russia, Zelensky al Consiglio Ue: Senza aiuti non ci restano difese; Ucraina, resa dei conti nel Mar Nero: la guerra delle petroliere benedetta da Trump.
Trump minaccia una nuova guerra commerciale all'Europa. Ma con la prima ha già fallito (e ricordarlo ora può servirci) - Il Rappresentante del Commercio ha dichiarato che gli Usa useranno ogni strumento se la Ue non la smette con «cause legali, tasse, multe e direttive contro i fornitori di servizi statunitensi». corriere.it
Trump: “Non escludo guerra con Venezuela, Maduro sa cosa voglio”/ Cina e Russia con Caracas: cosa succede ora - Trump pronto alla guerra col Venezuela: "Non la escludo. ilsussidiario.net
Non siamo in guerra ma non siamo più in pace. Benvenuti nella “zona grigia”, dove conta la valigetta - Tra avvertimenti di guerra e tattiche della “zona grigia”, l’Europa affronta la minaccia russa senza certezze sugli alleati: tra storia, diplomazia e valigette trumpiane, prepararsi al conflitto diven ... ilfoglio.it
Trump minaccia ancora il Venezuela e getta la maschera: ''Hanno preso il nostro petrolio'' #Trump #Venezuela #Petrolio #GuerraEconomica #BloccoNavale #Geopolitica #USA #Russia #Maduro #CrisiGlobale - facebook.com facebook
Non solo #Venezuela: nella sua crociata contro il traffico di droga, #Trump minaccia interventi anche in Colombia. Il Tg1, con l’inviata Stefania Battistini, è entrato nella base aerea di #Melgar, cuore della lotta al narcotraffico. #Tg1 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.