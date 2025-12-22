Il presidente Trump ha annunciato giovedì i piani per una competizione nazionale senza precedenti destinata a celebrare il 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti. Si chiamano Patriot Games e rappresentano, secondo le parole dello stesso Trump, “ un evento atletico di quattro giorni che vedrà protagonisti i più grandi atleti delle scuole superiori, un giovane uomo e una giovane donna da ogni stato e territorio “. L’annuncio è arrivato attraverso un video ufficiale in cui il presidente ha delineato i contorni di questa iniziativa che si terrà a Washington D.C. nel corso dell’autunno 2026. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Trump lancia i Patriot Games 2026: studenti in gara per il 250° compleanno degli USA

Leggi anche: Trump annuncia i “Patriot Games” per celebrare il 250° anniversario della nascita degli USA

Leggi anche: Trump: "Usa compiono 250 anni, per l'occasione terremo i Patriot Games" – Il video

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Trump annuncia i 'Patriot Games': cosa sono e in cosa consiste la competizione atletica giovanile; Trump lancia i Patriot Games per l'anniversario della Nazione; Dalla Casa Bianca ai campi di gara: Trump annuncia i Patriot Games per il 2026; Trump sta pianificando i suoi «Hunger Games» personali per celebrare i 250 anni degli USA.

Trump annuncia i Patriot Games per i 250 anni degli USA - In occasione del 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti, Donald Trump ha annunciato i cosiddetti 'Patriot Games' ... lascimmiapensa.com