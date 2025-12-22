Trump lancia i Patriot Games 2026 | studenti in gara per il 250° compleanno degli USA
Il presidente Trump ha annunciato giovedì i piani per una competizione nazionale senza precedenti destinata a celebrare il 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti. Si chiamano Patriot Games e rappresentano, secondo le parole dello stesso Trump, “ un evento atletico di quattro giorni che vedrà protagonisti i più grandi atleti delle scuole superiori, un giovane uomo e una giovane donna da ogni stato e territorio “. L’annuncio è arrivato attraverso un video ufficiale in cui il presidente ha delineato i contorni di questa iniziativa che si terrà a Washington D.C. nel corso dell’autunno 2026. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Leggi anche: Trump annuncia i “Patriot Games” per celebrare il 250° anniversario della nascita degli USA
Leggi anche: Trump: "Usa compiono 250 anni, per l'occasione terremo i Patriot Games" – Il video
Trump annuncia i 'Patriot Games': cosa sono e in cosa consiste la competizione atletica giovanile; Trump lancia i Patriot Games per l'anniversario della Nazione; Dalla Casa Bianca ai campi di gara: Trump annuncia i Patriot Games per il 2026; Trump sta pianificando i suoi «Hunger Games» personali per celebrare i 250 anni degli USA.
Trump annuncia i Patriot Games per i 250 anni degli USA - In occasione del 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti, Donald Trump ha annunciato i cosiddetti 'Patriot Games' ... lascimmiapensa.com
Dalla Casa Bianca ai campi di gara: Trump annuncia i Patriot Games per il 2026 - Il presidente annuncia una competizione sportiva nazionale tra studenti delle high school per il 250° anniversario degli Stati Uniti. msn.com
Trump annuncia i "Patriot Games": cosa sono e in cosa consiste la competizione - L'evento avrà luogo a Washington nell'ambito delle celebrazioni del 250esimo anniversario degli Stati Uniti, in programma il ??prossimo anno. tg24.sky.it
Trump lancia il Freedom 250th ed i Patriot Games. Allora, a parte che è anche il titolo di un film, poi secondo voi non ci saranno anche comics inerenti o iniziative da parte di Marvel o DC Comics - facebook.com facebook
Trump lancia la Missione Genesis. Le mani di Big Tech sui dati federali x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.