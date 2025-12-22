Trump continua la lotta a Planned Parenthood e al diritto di aborto
Una sentenza d’appello negli Stati Uniti ha consentito all’amministrazione Trump di continuare a trattenere dei fondi federali destinati a Planned Parenthood (PP), la principale organizzazione che si occupa di aborti e salute riproduttiva del Paese. I giudici hanno confermato una misura inserita nel One Big Beautiful Bill, riforma economica risalente allo scorso luglio, che blocca per un anno tutti i rimborsi federali del programma sanitario statale Medicaid alle organizzazioni senza scopo di lucro che si occupano di aborti e che, nell’anno fiscale 2023, hanno ricevuto più di ottocentomila dollari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
