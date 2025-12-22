Trump apre alla marijuana per usi terapeutici e inaugura una nuova fase per sanità ricerca e mercati
“Perché la marijuana è illegale? Cresce naturalmente sul nostro pianeta. L’idea di rendere la natura illegale non vi sembra un po’. innaturale?”. Queste parole di Bill Hicks, celebre cabarettista americano, sembrano spiegare meglio di altre l’ultima decisione del presidente Donald Trump, il quale ha annunciato l’utilizzo legale della cannabis per finalità terapeutiche e di ricerca. L’ordine esecutivo firmato dall’inquilino della Casa Bianca non liberalizza tout court l’uso della marijuana a livello federale – a differenza di altri Stati della federazione in cui la coltivazione e il consumo sono autorizzati anche per scopi ricreativi – ma non la rende più equiparabile a sostanze notoriamente deleterie come l’eroina e altre droghe pesanti. 🔗 Leggi su It.insideover.com
