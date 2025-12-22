Tempo di lettura: 2 minuti Avrebbe tenuto in mano le redini del clan dei Casalesi, in particolare delle fazioni storiche facenti capo alla famiglie Schiavone e Bidognetti, alleandosi con esponenti della cosca napoletana dei Di Lauro nel traffico di cocaina. E’ l’accusa per il 57enne Pasquale Apicella, arrestato dai carabinieri di Casal di Principe su ordine del Gip del tribunale di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Dda partenopea. I provvedimenti cautelari hanno riguardato anche altre quattro persone già detenute, tra cui Giovanni e Mario Cortese, padre e figlio, ritenuti vicini proprio ai Di Lauro, che avrebbero fornito ad Apicella la cocaina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Truffe e droga con i Di Lauro: preso esponente dei Casalesi

