Truffe agli anziani Nardò si mobilita | polizia locale e diocesi per la prevenzione

Nardò si impegna a rafforzare la tutela degli anziani contro le truffe, coinvolgendo polizia locale e diocesi in un progetto di prevenzione e sensibilizzazione. Attraverso iniziative mirate, si mira a informare e proteggere le fasce più deboli della comunità, promuovendo una maggiore consapevolezza sui rischi e sulle modalità di difesa.

NARDÒ – La tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione diventa una priorità condivisa a Nardò, dove il comando di polizia locale di via Crispi ha lanciato una nuova e capillare campagna di sensibilizzazione. In stretta sinergia con la diocesi di Nardò-Gallipoli, è stato infatti avviato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Truffe agli anziani, Nardò si mobilita: polizia locale e diocesi per la prevenzione Leggi anche: VIDEO Continua la serie della polizia locale per la prevenzione delle truffe agli anziani Leggi anche: Finanziamento ministeriale di 17mila euro, la Polizia Locale rafforza il contrasto alle truffe agli anziani Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Truffe agli anziani, Nardò si mobilita: polizia locale e diocesi per la prevenzione - Esperti in campo per spiegare come riconoscere le trappole più diffuse: raggiri telefonici del finto nipote, sedicenti addetti delle utenze domestiche, messaggi digitali ingannevoli. lecceprima.it

