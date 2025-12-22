Truffe agli anziani Nardò si mobilita | polizia locale e diocesi per la prevenzione

22 dic 2025

Nardò si impegna a rafforzare la tutela degli anziani contro le truffe, coinvolgendo polizia locale e diocesi in un progetto di prevenzione e sensibilizzazione. Attraverso iniziative mirate, si mira a informare e proteggere le fasce più deboli della comunità, promuovendo una maggiore consapevolezza sui rischi e sulle modalità di difesa.

NARDÒ – La tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione diventa una priorità condivisa a Nardò, dove il comando di polizia locale di via Crispi ha lanciato una nuova e capillare campagna di sensibilizzazione. In stretta sinergia con la diocesi di Nardò-Gallipoli, è stato infatti avviato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

