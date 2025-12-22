Trovato senza vita insieme alla consorte Lascia un bigliettino | Vi chiedo perdono

UGGIATE CON RONAGO (Como) La “confessione“ del suo gesto di disperazione l’ha affidata a un bigliettino. Un foglietto su cui Roberto Bianchi, 78 anni, ha scritto poche chiedendo perdono per il gesto commesso. Lo hanno trovato i carabinieri sabato sera, quando sono entrati nell’appartamento di via Stefano Borgonovo (foto) a Uggiate con Ronago, nel Comasco. A chiamarli, il figlio dell’uomo che, non riusciendo a contattare il padre da due giorni, aveva deciso di andare a cercarli direttamente a casa. Appena è entrato, ha trovato il padre steso a terra nel soggiorno, senza vita, con ferite da taglio al polso e a un gomito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

