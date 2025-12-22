Trovato morto nel canale nelle prossime l’autopsia sul corpo di Dario Cipullo | si indaga sulle ultime ore

Sarà eseguita nella mattinata di martedì 23 dicembre, intorno alle ore 10, l’ autopsia sul corpo di Dario Cipullo, il ragazzo di 16 anni trovato senza vita nelle acque del Canale Cavour, a Novara. La Procura ha conferito nella giornata odierna l’incarico per l’esame autoptico, che sarà svolto dalla dottoressa Chiara Pasello, medico legale. Contestualmente è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Secondo quanto si apprende, l’autopsia rappresenta un passaggio tecnico necessario per consentire l’acquisizione e l’analisi di alcuni elementi fondamentali per le indagini, tra cui il telefono cellulare del giovane e gli indumenti che indossava al momento del ritrovamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

