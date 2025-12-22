Trovano i ladri a casa gli spari e la fuga | due feriti
È successo ieri sera a Bacoli, in via Gabriele D’Annunzio 54. Un uomo di 54 anni e uno di 52, dopo aver sentito rumori di flex provenire dall’abitazione di proprietà del figlio del 54enne – in quel momento assente – si sono avvicinati per capire cosa stesse accadendo. Una volta sul posto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Spari alla Brown University di Providence. Il sindaco: «Due vittime e otto feriti gravi». La polizia: «State al riparo». Sparatore in fuga
Leggi anche: Spari alla Brown University di Providence. Il sindaco: «Due vittime e otto feriti gravi». La polizia: «State al riparo». Sospettato in fuga
Trovano i ladri a casa, gli spari e la fuga: due feriti; Prova a entrare in un appartamento per rubare, ma cade per le scale: arrestato, è ora in ospedale.
I ladri non trovano soldi e devastano la casa: anche le scritte sui muri con lo spray - È successo prima delle 20, in zona Olmo, proprio di fronte alla chiesa del quartiere: una ... ilmessaggero.it
Ladri in casa, i proprietari sentono dei rumori e si trovano faccia a faccia con gli intrusi - Domenica amara per alcuni residenti di Fiume Veneto: le loro abitazioni sono state prese di mira dai ladri. ilgazzettino.it
Ladri in casa, anziano spara e mette in fuga i banditi mascherati: «Ho paura che tornino a vendicarsi» - E questa volta il proprietario non si è fatto trovare impreparato: li ha visti all’ingresso e ha fatto fuoco con la sua pistola. ilgazzettino.it
Volunteer Army Trapped, U.S. Bombs Relentlessly, A Sniper’s Shot Turns The Tide.
Rio Salso, ladri in casa della vicesindaca Laura Macchini: in cassaforte non trovano nulla ma rubano borse e foulard griffati - facebook.com facebook
Torna a casa e non trova il cane I ladri l’avevano chiuso in camera | Cronache Ancona x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.