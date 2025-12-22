Una serata all’insegna della passione per il motorsport, della memoria storica e dello sguardo rivolto al futuro. È quella andata in scena a Forlimpopoli alla Torre dell'orologio grazie allo staff di Rombi di Romagna, che ha organizzato un incontro speciale ospitando il presidente del Trofeo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Trofeo Bandini, a Forlimpopoli una serata tra memoria e futuro. E nel 2026 sarà premiato Kimi Antonelli - Nel suo intervento, Asirelli ha ripercorso la figura di Lorenzo Bandini, pilota Ferrari scomparso tragicamente a Montecarlo nel 1967, ricordandone non solo il talento, ma anche l’umanità e le origini ... forlitoday.it