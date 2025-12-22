Trofeo Bandini a Forlimpopoli una serata tra memoria e futuro E nel 2026 sarà premiato Kimi Antonelli
Una serata all’insegna della passione per il motorsport, della memoria storica e dello sguardo rivolto al futuro. È quella andata in scena a Forlimpopoli alla Torre dell'orologio grazie allo staff di Rombi di Romagna, che ha organizzato un incontro speciale ospitando il presidente del Trofeo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Trofeo Bandini, a Forlimpopoli una serata tra memoria e futuro. E nel 2026 sarà premiato Kimi Antonelli - Nel suo intervento, Asirelli ha ripercorso la figura di Lorenzo Bandini, pilota Ferrari scomparso tragicamente a Montecarlo nel 1967, ricordandone non solo il talento, ma anche l’umanità e le origini ... forlitoday.it
Trofeo Bandini, anche lo stradellino Nicelli sul palco di Brisighella tra i big dei motori - la primavera coincide con la cerimonia di premiazione del trofeo Lorenzo Bandini, dedicato alla memoria del pilota italiano scomparso tragicamente nel ... laprovinciapavese.gelocal.it
On this day in 1935, the great Lorenzo Bandini was born. ph: 1964 AustrianGP. Masterclass by Bandini. He won the race. #F1 #F1jp #thepitboard #Ferrari #italia https://www.youtube.com/watchv=4fXhllDvIIs - facebook.com facebook
