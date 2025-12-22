“ Il progetto dell’Azienda sanitaria universitaria integrata territoriale del Trentino prende forma con la creazione della facoltà di medicina. Nel momento in cui c’è una facoltà di medicina ci deve essere una forte integrazione tra l’Azienda sanitaria e la facoltà stessa. E’ la stessa cosa che accadrà con il futuro nuovo ospedale di Trento che vedrà al suo fianco la facoltà di medicina. E’ un’esperienza unica nel senso che un’Azienda sanitaria così organizzata e strutturata a livello nazionale non c’è”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a margine della presentazione della nuova Asuit che entrerà ufficialmente in vigore a partire dal 1gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trento, Fugatti: "Nuova Azienda sanitaria universitaria unica in Italia"



