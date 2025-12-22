Trentacinque anni di Protezione Civile | una storia di servizio alla comunità
FASANO - Si è svolta ieri (domenica 21 dicembre) a Montalbano, presso la parrocchia “Santa Maria di Pozzo Faceto” la cerimonia celebrativa dei 35 anni di costituzione, sul territorio di Fasano, della Protezione civile. Il 18 dicembre scorso, infatti, ricorreva il 35esimo anniversario di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
