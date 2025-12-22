Tregua di Natale per gli sgomberi a Roma nel 2026 CasaPound e SpinTime sono i primi della lista

Durante le festività natalizie, è stata stabilita una tregua sugli sgomberi nella città di Roma, garantendo la pausa durante il periodo festivo. Tuttavia, a partire dal 2026, si prevede un ritorno alle operazioni di sgombero, con particolare attenzione a SpinTime e CasaPound, che sono tra i primi sulla lista. Questa decisione riflette un ritmo di interventi che si riprenderà nel nuovo anno.

Nessuno sgombero durante le feste di Natale: questa la decisione della Prefettura di Roma. Ma già guarda all'anno nuovo: nel mirino SpinTime e CasaPound. Occupazioni a Roma, la Prefettura dispone la tregua di Natale sugli sgomberi. Anche per CasaPound; Come ogni anno stop alle operazioni per la liberazione di edifici occupati nella Capitale e in provincia.

