Tre Rottweiler si avventano su 11enne alla fermata dello scuolabus | finanziare la afferra al volo e la salva

A Cascina, in provincia di Pisa, un’undicenne è stata ferita alle gambe da tre Rottweiler che si sono scagliati contro di lei alla fermata dello scuolabus. Un passante ha prontamente intervenuto, riuscendo a bloccare i cani e a salvare la ragazza da conseguenze più gravi. L’episodio evidenzia l’importanza di una corretta gestione degli animali e di interventi tempestivi in situazioni di emergenza.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.