Tre Rottweiler si avventano su 11enne alla fermata dello scuolabus | finanziare la afferra al volo e la salva
A Cascina, in provincia di Pisa, un’undicenne è stata ferita alle gambe da tre Rottweiler che si sono scagliati contro di lei alla fermata dello scuolabus. Un passante ha prontamente intervenuto, riuscendo a bloccare i cani e a salvare la ragazza da conseguenze più gravi. L’episodio evidenzia l’importanza di una corretta gestione degli animali e di interventi tempestivi in situazioni di emergenza.
L’incidente a Cascina in provincia di Pisa, dove l’undicenne è rimasta ferita alle gambe dai morsi dei cani. Il brigadiere che l’ha salvata: "Era molto spaventata e dolorante”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
