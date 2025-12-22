Il mercato è dietro l’angolo, ma per far sì che questo possa portare i benefici sperati, lo Spezia dovrà arrivare alla sosta almeno con 17 punti in classifica. Il che non è, purtroppo, così scontato. Poi arriveranno i nuovi innesti, per i quali mister Donadoni ha sottolineato la necessità di concretizzazione in tempi stretti: nuovi giocatori che dovranno apportare sostanziali miglioramenti qualitativi e di personalità. Cinque gli atleti già individuati dal ds Stefano Melissano: un portiere ( Bardi del Palermo in pole position), uno o due difensori (l’esterno Sernicola della Cremonese), un centrocampista ( Valoti della Cremonese), un trequartista, all’occorrenza seconda punta ( Verdi del Como), un attaccante ( Mendes del Modena, con Duric sullo sfondo). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre milioni per Esposito. Pronti cinque acquisti in ogni ruolo

Leggi anche: Cesenatico, variazione di bilancio da oltre tre milioni di euro: ricaduta di cinque milioni di investimenti

Leggi anche: Cesenatico, variazione di bilancio da oltre tre milioni di euro: ricaduta di cinque milioni di investimenti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tre milioni per Esposito. Pronti cinque acquisti in ogni ruolo; Muncipalità flop a Napoli, sprint sulla riforma Pd e M5: «Subito la legge anti sprechi»; Sirene doriane per Esposito. Le trattative.

Ha conquistato il cuore di milioni di persone con le sue canzoni che parlano d’amore, di speranza e di vita vissuta Gabriele Esposito sarà il grande protagonista della serata di #SanValentino al #TeatroLendi! - facebook.com facebook