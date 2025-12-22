Trasparenza retributiva nuove norme Ue | cosa cambia per lavoratori e imprese
In Europa il divario retributivo di genere è pari, in media, al 12%, anche se, fin dal 1957, la parità è stato uno dei primi principi sanciti proprio in sede comunitaria. Questo è il motivo per il quale è stata adottata una strategia comunitaria per combattere il gender pay gap: a fornire le indicazioni su come debbano comportarsi le aziende è la Direttiva Ue 2023970, che dovrà essere recepita ufficialmente nel corso del mese di giugno 2026 anche dall’Italia. Le linee guida che dovranno essere seguite dalle aziende sono molto chiare: le buste paga dovranno essere più trasparenti. Ma non solo: dovranno essere effettuate delle analisi periodiche per individuare eventuali divari e mettere in atto delle soluzioni per correggerli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
