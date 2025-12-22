Trasferte libere gli ultras del Napoli sfilano in via Toledo | incontro con il sindaco Manfredi

"Trasferte libere", gli ultras delle Curve A e B sfilano contro il nuovo divieto per Cremonese-Napoli - Gli ultras di Curva A e Curva B si sono riuniti in corteo al Largo Berlinguer per manifestare contro il divieto delle trasferte per i tifosi napoletani residenti in Campania, l'ultima in ordine di tem ... internapoli.it

Ultras del Napoli in protesta fuori Palazzo San Giacomo: “Causa appartenenza chiedo cambio residenza” - Protesta degli ultras del Napoli contro i divieti di trasferta: il Comune promette impegno, ok vicino per la gara di Cremona. ilnapolista.it

Trasferte libere. Gli ultras del Napoli, di Curva A e Curva B, si sono riuniti al Largo Berlinguer, nei pressi di via Toledo, per manifestare contro il divieto delle trasferte per i tifosi napoletani residenti in Campania. La prossima sarà Cremona, ma attualmente l’uni - facebook.com facebook

«Trasferte libere»: gli #ultras del #napoli sfilano in via Toledo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.