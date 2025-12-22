Trani accende il 2026 | Bennato fiaccola olimpica e musica in piazza

Trani si prepara a salutare il 2026 con due giornate pensate per riempire la città di musica e persone. Tra la notte di San Silvestro e il primo giorno dell’anno, Piazza Quercia diventa il punto d’incontro di generazioni diverse, unite dallo stesso bisogno: cominciare insieme. Trani protagonista nei Capodanni di Puglia Il conto alla rovescia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Trani accende il Capodanno di Puglia tra rock, emozioni e musica d'autore; Capodanno a Trani con Bennato: scattano le zone rosse ed arancione in area Piazza Quercia.

trani accende 2026 bennatoCAPODANNO 2026 A TRANI (BA) CON EDOARDO BENNATO - Il lungo capodanno in Piazza Quercia con Edoardo Bennato e il primo gennaio, illuminato dalla fiaccola olimpica, con il Gran Concerto dell'Orchestra Saverio Mercadante e Gianmarco Carroccia, interpret ... lombardiapress.it

Trani protagonista dei Capodanni di Puglia: rock, classica ed emozioni con Radio Selene - Il cuore della festa sarà Piazza Quercia, affacciata sul mare, che ospiterà il concerto di Edoardo Bennato la sera del 31 dicembre. giornaledipuglia.com

