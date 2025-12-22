Tragedia sul Nilo scoperta l’identità della vittima italiana | chi era Denise

Quella che doveva essere una vacanza all’insegna della cultura e della scoperta delle meraviglie archeologiche del sud dell’Egitto si è trasformata improvvisamente in un dramma. Nella serata di ieri, lungo il corso del Nilo, uno dei fiumi più celebri e frequentati dal turismo internazionale, si è verificato un violento scontro tra due imbarcazioni impegnate in una crociera fluviale nei pressi di Luxor. Un incidente che ha spezzato una vita e gettato nello sconforto una famiglia e un’intera comunità. Tra i passeggeri coinvolti c’era una turista italiana, in viaggio per ammirare da vicino i templi e le testimonianze di una civiltà millenaria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

