Tragedia sul Nilo | scatta l' inchiesta dopo la morte della turista italiana Ci sono degli arrestati

L'Autorità Generale per il Trasporto Fluviale egiziana ha ritirato la licenza al comandante di una delle due navi che si sono scontrate ieri sul Nilo. In un comunicato ha annunciato che alle ore 20 di ieri sera si è verificato un incidente di collisione tra due navi da crociera sul Nilo nella zona del canale di Esna. Secondo la ricostruzione ufficiale, la nave "Opera", in navigazione da Assuan verso Luxor, aveva già superato di circa 2 km il canale di Esna quando il comandante del "Royal Beau Rivage", proveniente dalla direzione opposta (da Luxor verso Assuan), ha eseguito una manovra brusca davanti alla sua prua. 🔗 Leggi su Iltempo.it

