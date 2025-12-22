Tragedia sul Nilo | morta la turista italiana Denise Ruggeri dopo lo scontro tra imbarcazioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente avvenuto a Luxor nella serata di domenica. Si chiamava Denise Ruggeri la turista italiana che ha perso la vita nel drammatico incidente nautico avvenuto domenica 21 dicembre sul fiume Nilo, nella zona di Luxor, in Egitto. La conferma ufficiale è arrivata dalla Farnesina, che nelle ultime ore ha preso contatti sia con il marito della donna sia con i tour operator che stavano assistendo gli altri cittadini italiani presenti a bordo dell’imbarcazione. Chi era la vittima e cosa è successo durante la crociera. La donna aveva 47 anni, era originaria di Cagnano Amiterno, in provincia dell’Aquila, e lavorava come insegnante in una scuola di Pizzoli, sempre nell’Aquilano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

