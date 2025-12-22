Tragedia sul Nilo morta Denise Ruggeri | l’insegnante abruzzese vittima della collisione tra due navi da crociera

Chi era la vittima italiana della tragedia di Luxor. Si chiamava Denise Ruggeri, aveva 47 anni, ed era originaria di Cagnano Amiterno, piccolo centro in provincia de L’Aquila, la donna italiana morta in Egitto a seguito della collisione tra due navi da crociera sul Nilo, avvenuta nella serata di ieri nei pressi di Luxor. La notizia è stata confermata da fonti egiziane e successivamente dalle autorità italiane. Denise viaggiava insieme al marito per una crociera turistica lungo il fiume. In seguito all’impatto tra le imbarcazioni, la donna sarebbe caduta all’interno della cabina, riportando gravi ferite interne, in particolare a un polmone. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

