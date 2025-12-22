Tragedia in crociera sul Nilo chi era la vittima Denise Ruggeri
Chi era Denise Ruggeri, turista 47enne de L'Aquila, morta nello scontro tra navi da crociera - Una vacanza alla scoperta delle meraviglie archeologiche del sud dell’Egitto si è trasformata in tragedia nella serata di ieri. rainews.it
Tragedia sul Nilo: due navi si scontrano e muore una docente abruzzese in crociera, aveva 47 anni ed era originaria dell’Aquila - Nella serata di domenica 21 dicembre, sul Nilo si è consumata una tragedia, con alcuni italiani coinvolti: a seguito della collisione fra due imbarcazioni da crociera, ha perso la vita una cittadina i ... tecnicadellascuola.it
Tragedia sul Nilo.Una cittadina italiana ha perso la vita in seguito a un incidente tra 2 navi da crociera avvenuto a Esna,50 km da Luxor.Sulla nave Royal Beau Rivage si trovavano tra i 70 e gli 80 cittadini italiani. La turista italiana viaggiava insieme al marito. x.com
