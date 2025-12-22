Tragedia in crociera sul Nilo chi era la vittima Denise Ruggeri

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Insegnante 47enne de L'Aquila era con il marito a bordo di una delle due imbarcazioni entrate in collisione non lontano da Luxor. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

tragedia in crociera sul nilo chi era la vittima denise ruggeri

© Tgcom24.mediaset.it - Tragedia in crociera sul Nilo, chi era la vittima Denise Ruggeri

Leggi anche: Tragedia sul Nilo, morta Denise Ruggeri: l’insegnante abruzzese vittima della collisione tra due navi da crociera

Leggi anche: Denise Ruggeri muore nello scontro tra due navi da crociera sul Nilo: distrutte le cabine, la vittima aveva 47 anni. «A bordo decine di connazionali»

tragedia crociera nilo eraChi era Denise Ruggeri, turista 47enne de L'Aquila, morta nello scontro tra navi da crociera - Una vacanza alla scoperta delle meraviglie archeologiche del sud dell’Egitto si è trasformata in tragedia nella serata di ieri. rainews.it

tragedia crociera nilo eraTragedia sul Nilo: due navi si scontrano e muore una docente abruzzese in crociera, aveva 47 anni ed era originaria dell’Aquila - Nella serata di domenica 21 dicembre, sul Nilo si è consumata una tragedia, con alcuni italiani coinvolti: a seguito della collisione fra due imbarcazioni da crociera, ha perso la vita una cittadina i ... tecnicadellascuola.it

tragedia crociera nilo eraTerrore sul Nilo. Scontro tra imbarcazioni, muore turista italiana - La vittima è una 47enne originaria dell’Aquila, salvi gli altri connazionali. quotidiano.net

