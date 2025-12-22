Tragedia in crociera sul Nilo chi era la vittima Denise Ruggeri

Tragedia sul Nilo: due navi si scontrano e muore una docente abruzzese in crociera, aveva 47 anni ed era originaria dell’Aquila - Nella serata di domenica 21 dicembre, sul Nilo si è consumata una tragedia, con alcuni italiani coinvolti: a seguito della collisione fra due imbarcazioni da crociera, ha perso la vita una cittadina i ... tecnicadellascuola.it

