Tragedia alla discarica un lavoratore muore in un incidente durante le operazioni di scarico dei rifiuti

E' una tragedia sul lavoro quella che scuote Sogliano in questo lunedì 22 dicembre: un 50enne autotrasportatore ha perso la vita a causa di un incidente accaduto nel corso delle operazioni di scarico dei rifiuti alla discarica di Ginestreto. L'incidente è avvenuto in mattinata, il 50enne era un.

