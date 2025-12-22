Tragedia a Ostia scontro tra autobus e auto con due ragazze | morta 27enne

22 dic 2025

Stando alle prime ricostruzioni, le due amiche stavano percorrendo via dei Romagnoli quando all'incrocio con via Andrea da Garessio, si schiantano contro un'autobus dell'Atac. In corso le indagini per comprendere le cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

