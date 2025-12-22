Traffico Roma del 22-12-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma sulla A1 Roma Napoli incidente con code tra la diramazione Roma sud e Valmontone verso Napoli ci sposiamo sul Raccordo Anulare Dov'è il traffico intenso sta ancora a rallentamento e code sulla carreggiata interna dalla Cassia Veientana alla Salaria e poi più avanti dalla Tiburtina allo svincolo per La A24 per Teramo stessa situazione in carreggiata esterna da Roma Fiumicino a via Anagnina in uscita dalla capitale code sulla Flaminia da Corso di Francia raccordo anulare si sta in coda sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso di Francia alla Salaria fila sulla Pontina tra Spinaceto e Castel Romano verso Latina all'Eur al palazzo dello sport questa sera il concerto di Giorgia non si escludono rallentamenti e code in tutta la zona il palazzo dello sport è facilmente raggiungibile anche con il trasporto pubblico in particolare con la linea della metropolitana scendendo alla fermata EUR palasport lavori Questa notte alla galleria Colombo chiusa 22 alle 6 in direzione del centro maggiori informazioni su questa ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

