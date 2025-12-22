Traffico Roma del 22-12-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma Buonasera intenso il traffico in queste ore lungo le due carreggiate del raccordo anulare in particolare code sul interna dalla cassie alla Salaria è più avanti dalla Bufalotta allo svincolo per La A24 per Teramo stessa situazione in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla via Anagnina file e poi su tutte le consolari in uscita dalla capitale in particolare sulla Flaminia da via dei Due Ponti al Raccordo Anulare e sulla Salaria dalla tangenziale all'aeroporto dell'Urbe file a tratti in uscita da Roma anche sul percorso Urbano della A24 dalla tangenziale est raccordo anulare si sta in coda poi sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso di Francia la Salaria e direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria all'Eur al palazzo dello sport questa sera è il concerto di Giorgia non si escludono rallentamenti e code in tutta la zona già da queste ore il palazzo dello sport è facilmente raggiungibile anche con il trasporto pubblico in particolare con la linea la metropolitana scendendo alla fermata EUR palasport maggiori informazioni su questa ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

