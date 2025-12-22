Traffico Roma del 22-12-2025 ore 16 | 30

22 dic 2025

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con coda in via di Tor Carbone da via Papirio Carbone a via Viggiano incidente anche sulla Cristoforo Colombo con disagi al traffico altezza via del Casaletto di Giano al Ostiense lavori Questa è la galleria Colombo chiusa tra le 22 e le 6 in direzione del centro al palazzo dello sport dell'EUR questa sera Giorgia in concerto non si escludono rallentamenti e code in tutta la zona già il tardo pomeriggio il palazzo dello sport è facilmente raggiungibile anche con il trasporto pubblico in particolare con la linea B della metropolitana scendendo alla fermata EUR Palasport https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

