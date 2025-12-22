Traffico Roma del 22-12-2025 ore 16 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con coda in via di Tor Carbone da via Papirio Carbone a via Viggiano incidente anche sulla Cristoforo Colombo con disagi al traffico altezza via del Casaletto di Giano al Ostiense lavori Questa è la galleria Colombo chiusa tra le 22 e le 6 in direzione del centro al palazzo dello sport dell'EUR questa sera Giorgia in concerto non si escludono rallentamenti e code in tutta la zona già il tardo pomeriggio il palazzo dello sport è facilmente raggiungibile anche con il trasporto pubblico in particolare con la linea B della metropolitana scendendo alla fermata EUR Palasport https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Traffico Roma del 12-12-2025 ore 16:30
Leggi anche: Traffico Roma del 22-10-2025 ore 16:30
Troppo smog a Roma, domenica blocco del traffico. Ecco chi può circolare; Vacanze di Natale 2025: le previsioni di traffico. Cosa c’è da sapere; Nuovo blocco traffico a Roma domenica 14 dicembre: gli orari, chi può circolare e dove; Previsioni traffico Natale 2025 e Capodanno 2026: i rischi coda e interruzione per lavori su strade e autostrade.
Traffico Roma del 22-12-2025 ore 16:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con coda in via di Tor Carbone da via Papirio Carbone a via ... romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il traffico sul Raccordo ... romadailynews.it
Casina, chiusura al traffico delle corriere in via Roma - Da lunedì 22 dicembre 2025, a Casina sarà temporaneamente sospesa la sosta e la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico in via Roma all’incrocio con ... redacon.it
Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com
A Roma parte l’esodo natalizio 2025: traffico in aumento dal 19 dicembre, picchi il 28, regole su gomme e mezzi pesanti, info utili - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.