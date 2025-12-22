Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità orari del trasporto pubblico tra la vigilia di Natale è il 31 dicembre giorno di capodanno mercoledì 24 stop alle 21 per bus tram e metro giovedì 25 dicembre nata dell'intera rete cittadina servizio attivo dalle 8:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 21 la ferrovia termini Centocelle sarà attiva fino alle 13 nel pomeriggio si potrà utilizzare la linea bus 105 venerdì 26 dicembre normale orario festivo con le m attive fino alle 1:30 di notte il 31 dicembre giorno di capodanno servizio prolungato per le metro alle 2:30 di notte per bus e tram servizio fino alle 21 ma con un alcune eccezioni 12 linea bus e resteranno in strada fino alle 2:30 di notte per agevolare lo scambio con la metro i dettagli sul sito romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-12-2025 ore 14:30

Leggi anche: Traffico Roma del 14-12-2025 ore 14:30

Leggi anche: Traffico Roma del 12-12-2025 ore 14:30

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Troppo smog a Roma, domenica blocco del traffico. Ecco chi può circolare; Nuovo blocco traffico a Roma domenica 14 dicembre: gli orari, chi può circolare e dove; Previsioni traffico Natale 2025 e Capodanno 2026: i rischi coda e interruzione per lavori su strade e autostrade; Giorgia al Palazzo dello Sport a Roma il 19 e il 22 dicembre: ecco scaletta e viabilità.

Traffico Roma del 22-12-2025 ore 11:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico con code sulla A24 in entrata da raccordo in direzione ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 22-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico al momento sulla rete viaria del Lazio qualche problema a Roma lungo la carreggiata interna del raccordo ... romadailynews.it

Roma Sud nel traffico, smart working e strade alternative per aggirare il "delirio" - Dopo un giorno di "delirio" oggi, 22 ottobre, la situazione del traffico a Roma sud sembra aver raggiunto un livello più decoroso, anche se non sono mancate le lamentele. romatoday.it

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

A Roma parte l’esodo natalizio 2025: traffico in aumento dal 19 dicembre, picchi il 28, regole su gomme e mezzi pesanti, info utili - facebook.com facebook