Traffico Roma del 22-12-2025 ore 11 | 30

Il traffico a Roma il 22 dicembre 2025 alle 11:30 presenta diverse criticità. Sulla A24 in entrata dal raccordo, si registrano code a causa di un grave incidente in via dei Romagnoli, con la strada chiusa tra via Andrea De Garessio e via Giuseppe Bernardo Gambaro. Rallentamenti si verificano anche in via Ardeatina, all’altezza di via Santa Fumia, a causa di un altro incidente. Si consiglia di pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico con code sulla A24 in entrata da raccordo in direzione tangenziale per un grave incidente in via dei Romagnoli la strada è chiusa tra via Andrea De Garessio e via Giuseppe Bernardo Gambaro forte puntamenti e traffico deviato rallentamenti sempre per un incidente in via Ardeatina all'altezza di via Santa fumia

