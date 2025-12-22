Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso su carreggiata interna del raccordo anulare code a tratti tra Nomentana il bivio con la 24 Roma Teramo è più avanti rallentamenti e code tra Tuscolana Appia stessa situazione in carreggiata esterna tra Casilina e il video con l' 24 incidente su Viale dei Romagnoli la strada è momentaneamente chiusa tra via Andrea da Garessio via Giuseppe Gambaro inevitabili ripercussioni per il traffico Ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code a tratti tra via Ferrari a viale di Tor di Quinto in direzione dell'Olimpico per l'euro al palazzo dello sport prosegue la stagione dei concerti questa sera l'appuntamento è con Giorgia non si escludono rallentamenti e code in tutta la zona già dal tardo pomeriggio il palazzo dello sport è facilmente raggiungibile anche con il trasporto pubblico in particolare la linea B della metropolitana la fermata più vicina a Eur palasport ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-12-2025 ore 08:30

Leggi anche: Traffico Roma del 08-12-2025 ore 08:30

Leggi anche: Traffico Roma del 22-10-2025 ore 08:30

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Troppo smog a Roma, domenica blocco del traffico. Ecco chi può circolare; Vacanze di Natale 2025: le previsioni di traffico. Cosa c’è da sapere; Nuovo blocco traffico a Roma domenica 14 dicembre: gli orari, chi può circolare e dove; Previsioni traffico Natale 2025 e Capodanno 2026: i rischi coda e interruzione per lavori su strade e autostrade.

Traffico Roma del 22-12-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Bentrovati traffico in leggero aumento su tutte le principali strade d'accesso al centro e sul Raccordo Anulare in particolare coda in ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 21-12-2025 ore 17:30 - luce verde Lazio dentro venerdì rientri in corso nella città di Roma non si escludono Dunque rallentamenti sulle strade consolari e autostrade in ... romadailynews.it

Roma Sud nel traffico, smart working e strade alternative per aggirare il "delirio" - Dopo un giorno di "delirio" oggi, 22 ottobre, la situazione del traffico a Roma sud sembra aver raggiunto un livello più decoroso, anche se non sono mancate le lamentele. romatoday.it

A Roma parte l’esodo natalizio 2025: traffico in aumento dal 19 dicembre, picchi il 28, regole su gomme e mezzi pesanti, info utili - facebook.com facebook

TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Firenze Sud e Incisa-Reggello #viabiliTOS #viabiliFI x.com