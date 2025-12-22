Luceverde Roma Bentrovati traffico in leggero aumento su tutte le principali strade d'accesso al centro e sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra La Romanina è via Appia traffico il cuore anche sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo da via Togliatti alla tangenziale est in questa direzione è a sud della capitale incidente su via di Pratica con rallentamenti e code all'altezza di via Ponti sulla stessa via Pontina rallentamenti e code per traffico verso Roma da Pomezia al Raccordo Anulare incidente su Piazza dei Navigatori nei pressi di via Cristoforo Colombo per un altro incidente su Viale dei Romagnoli code nei pressi di via Andrea da Garessio possibili chiusure e deviazioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code frati da via Salaria viale di Tor di Quinto in direzione dell'Olimpo ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-12-2025 ore 07:30

