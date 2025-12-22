luce verde Lazio Buon pomeriggio sul tratto laziale dell'autosole abbiamo 2 km di coda per un veicolo in panne tra Ponzano Romano Soratte e lo svincolo per Fiano Romano direzione Roma sono i lavori in corso a provocare code tra Tivoli e Castel Madama direzione Teramo siamo qui sulla A24 Roma Teramo incidente Concorde anche sulla carreggiata esterna del raccordo di Roma tra la Roma Fiumicino e La Romanina ma ci sono incolonnamenti per traffico anche sulla carreggiata interna tra la Trionfale e la Salaria È tra la Bufalotta e La Rustica attenzione poi via Aurelia per lavori è chiusa una corsia tra Santa Severa e Cerveteri direzione Roma e quindi si transita a senso unico alternato fino a domani sul raccordo Viterbo Terni transita su carreggiata ridotta tra Viterbo nord e Vitorchiano nelle due direzioni è chiuso lo svincolo di Bagnaia sia in entrata e in uscita in provincia di Frosinone invece fino al 12 proseguono i lavori sulla superstrada Sora Cassino che resta quindi chiusa in corrispondenza della galleria capodichina siamo tra Tina superiore e Belmonte Castello il traffico quindi sulla provinciale 259 da Massimo veschi è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 22-12-2025 ore 17:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 17-12-2025 ore 17:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 22-10-2025 ore 17:30

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Previsioni traffico Natale 2025 e Capodanno 2026: i rischi coda e interruzione per lavori su strade e autostrade; Le strade chiuse a Roma sabato 13 e domenica 14 dicembre; Previsioni traffico-meteo weekend 12-15 dicembre 2025; Traffico da bollino rosso sulle autostrade del Nordest nei giorni di Natale: i giorni critici.

Traffico Lazio del 22-12-2025 ore 17:30 - luce verde Lazio Buon pomeriggio sul tratto laziale dell'autosole abbiamo 2 km di coda per un veicolo in panne tra Ponzano Romano Soratte e lo ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il traffico sul Raccordo ... romadailynews.it

Traffico 12, 13 e 14 dicembre 2025: le previsioni del weekend - La situazione del traffico il 12, 13 e 14 dicembre 2025 con le previsioni sulle partenze e sui rientri durante il fine settimana. sicurauto.it