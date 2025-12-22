Traffico Lazio del 22-12-2025 ore 09 | 30

luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico al momento sulla rete viaria del Lazio qualche problema a Roma lungo la carreggiata interna del raccordo anulare dove per un incidente da poco risolto permangono rallentamenti e code tra Nomentana e Tiburtina su via Aurelia per lavori chiuso una corsia tra Santa Severa Cerveteri in direzione Roma Attenzione si transita a senso unico alternato e sul raccordo Viterbo Terni Transit carreggiata è ridotta tra Viterbo nord e Vitorchiano nelle due direzioni contestualmente chiuso lo svincolo di Bagnaia Siena entrata e sia in uscita il termine dei lavori è previsto per domani martedì 23 di settembre prorogato invece al 12 gennaio lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello ed azioni possibili sulla provinciale 259 bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

